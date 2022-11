Robu nu e impresionat de Fritz: "ZERO pe linie" si dupa doi ani de mandat

Actualul primar al Timisoarei, Dominic Fritz, si-a inceput mandatul in urma cu doi ani si cateva zile. Miercuri, 2 noiembrie, acesta a si organizat un eveniment special cu aceasta ocazie. Totusi, predecesorul sau, Nicolae Robu, nu s-a lasat convins de prestatia sa si continua atacurile. Ca si pana acum, principala critica a lui Robu fata de Fritz este faptul ca acesta din urma nu ar avea "niciun proiect propriu". "ZERO pe linie", cum spune Robu in stilu-i caracteristic.Intr-o postare pe ... citeste toata stirea