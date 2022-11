Robu prezinta "o noua imagine din Timisoara fritzista", cu gunoaie fotografiate in 2019

Aflat in plina campanie electorala, fostul primar Nicolae Robu le-a prezentat urmaritorilor de pe facebook "o noua imagine din Timisoara fritzista!". "Primesc aproape zilnic asemenea poze, dar imi vine si greu sa le postez! Totusi, din cand in cand, ma simt dator sa o fac!", a scris, revoltat, Robu. Fostul primar a mai specificat ca a primit poza de la un timisorean, "in privat".Doar ca de data aceasta, in incercarea de a arunca toate gunoaiele din Timisoara in carca lui Fritz (nu pentru ca ... citeste toata stirea