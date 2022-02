Robu sare in apararea Bucurestiului, dupa atacurile lui Fritz. "A avut ocazia sa primeasca gaz (...) cu doar 200 lei/MWh, dar a refuzat"

Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, il acuza pe succesorul sau, Dominic Fritz, ca raspandeste o noua "minciuna ordinara". In ultimele luni, dar cu precadere in prima parte a lui februarie, Fritz a tot insistat cu ideea ca problemele de termoficare ale Timisoarei sunt cauzate de faptul ca aici trebuie cumparat gazul la pretul pietei, in timp ce Bucurestiul, de exemplu, are un contract foarte avantajos cu o firma de stat. Este vorba despre un contract cu Romgaz, la un pret de aproximativ ... citeste toata stirea