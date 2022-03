Rocada la varful ISJ Timis. Aura Danielescu s-a intors la sefia Inspectoratului Scolar

TIMISOARA. Marin Popescu a fost inlocuit de la conducerea Inspectoratului Scolar Timis, vineri, dupa ce ministrul Educatiei a numit-o in locul sau pe Aura Danielescu. Cei doi s-au inlocuit si in trecut unul pe altul.In urma negocierilor din coalitie, postul de inspector sef a revenit PSD, iar social-democratii au nominalizat-o pe Aura Danielescu pentru sefia ISJ, data fiind experienta ei in aceasta pozitie.Aura Danielescu a condus 7 ani Inspectoratul Scolar Judetean Timis, pana in 2020. Dupa ... citeste toata stirea