Romania ar putea profita de criza financiara din China. Interviu cu economistul Aurel Cirstea

Economistul Aurel Cirstea, care ocupa pozitia de "business development manager - Transylvania" in cadrul companiei CTP, atrage atentia: Europa de Est, si Romania in mod special, pot avea de castigat in urma crizei financiare care cuprinde China.In Romania, CTP detine o suprafata totala de peste 2 milioane mp de depozite de clasa A in 15 orase: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Oradea, Pitesti, Sibiu, Timisoara, Turda, Targu Mures, Caransebes, Ineu si Salonta.Iata un scurt ... citeste toata stirea