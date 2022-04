Romania expulzeaza zece diplomati rusi

Ministerul Afacerilor Externe a declarat ca "personae non gratae" zece reprezentanti ai Ambasadei Federatiei Ruse in Romania, arata un comunicat de presa. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, avand in vedere ca activitatile si actiunile acestora contravin prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din ... citeste toata stirea