Romania in lumina reflectoarelor, in China, la Shanghai

O serie de evenimente organizate de Consulatul General al Romaniei la Shanghai au plasat Romania in lumina reflectoarelor. A fost o saptamana plina de emotii si trairi, de momente memorabile prin care Romania a marcat 160 de ani de diplomatie moderna, 15 ani de cand a aderat la Uniunea Europeana si 104 ani de la Marea Unire din 1918 - Ziua Nationala a Romaniei - conform romanian.cri.cn"Au trecut doar trei luni de la sosirea mea in Shanghai si am trait deja o saptamana intreaga cu evenimente ... citeste toata stirea