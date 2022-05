Romania - locul intai la Olimpiada balcanica de matematica. Liderul adjunct al lotului, prof. Mihai Chis de la UVT

Desfasurata in perioada 4 - 9 mai, la Agros, in Cipru, Olimpiada Balcanica de matematica s-a incheiat cu un succes notabil al lotului olimpic de seniori ce reprezinta Romania.Echipa a obtinut sase medalii - doua medalii de aur, trei medalii de argint si o medalie de bronz- dar si locul intai pe echipe, in cadrul celei de-a XXXIX-a editii a Olimpiadei Balcanice de Matematica (BMO) pentru seniori.In coordonarea team-ului romanesc se afla conf. univ. dr. Catalin-Liviu Gherghe, de la Facultatea ... citeste toata stirea