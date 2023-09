In cadrul Festivalului International George Enescu 2023, Romanian Chamber Orchestra va ajunge si in fata publicului din Lugoj, avand bucuria de a sustine concertul dedicat familiilor in data de 7 septembrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu"."Romanian Chamber Orchestra, un proiect de suflet nascut din dorinta muzicienilor ... citeste toata stirea