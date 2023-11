Au fost momente grele, sambata, la Arad. Rudolf Ervin Wittman a fost inmormantat. Romanul de 27 de ani si-a pierdut viata, la finalul lunii octombrie, in Ucraina. El lupta impotriva rusilor.Rudolf Ervin Wittman a fost un elev foarte bun, iar dupa terminarea liceului a decis sa plece pentru a lupta in Legiunea Straina.In momentul in care a inceput razboiul din Ucraina, Rudolf Ervin Wittman a decis sa mearga sa lupte cot la cot cu soldatii ucraineni impotriva oamenilor lui Putin.La finalul ... citeste toata stirea