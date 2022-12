Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, implicat intr-un accident rutier in lant

Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, a fost implicat intr-un accident rutier in lant care a avut loc luni seara pe DN6, in afara localitatii Constantin Daicoviciu. Soferul unui TIR care se afla in spatele sau nu a pastrat distanta regulamentara si a lovit masina in care se afla liderul CJ, iar autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina din fata sa. Niciunul dintre soferi nu a fost ranit, scrie news.ro.Potrivit IPJ Caras-Severin, accidentul a avut loc luni, in ... citeste toata stirea