De aproape un an de zile, cimitirele din Calea Sagului si pe Rusu Sirianu nu mai au administrator, dupa ce viceprimarul Cosmin Tabara a decis sa rezilieze intelegerea cu Casa Funerara Octavian, firma implicata in dosarul in care este cercetat fostul director de la Patrimoniu, Florin Ravasila. De abia recent, la finalul lunii iulie, a fost aprobat caietul de sarcini pentru ... citeste toata stirea