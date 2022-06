Rosii de la piata legate cu ata de plante. Cea mai noua inselatorie din vestul Romaniei

Un legumicultor din Bihor s-a dovedit a fi extrem de inventiv, ca sa puna mana pe banii din programul Tomata.Pentru ca ramasese in urma cu recolta, a luat rosii de la piata si le-a legat - la propriu - de plante. Inspectorii Directiei pentru Agricultura din judet au ramas cu gura cascata cand au vazut de ce a fost in stare fermierul pentru cei 3.000 de euro pusi in joc pentru fiecare exploatatie.Mai exact, omul a cumparat rosii coapte din piata si le-a legat cu ata de plantele inca tinere, ... citeste toata stirea