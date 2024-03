Rotarienii si Aquatim marcheaza Ziua Mondiala a Apei, la Muzeul Apei Timisoara

Districtul Rotary 2241, impreuna cu mai multe cluburi rotary din zona Timisoara, in colaborare cu Aquatim, cu clusterul CLEMS si alti parteneri, organizeaza o ampla manifestare cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, in data de 16 martie 2024.Evenimentul va avea loc la Muzeul Apei al Aquatim de pe calea Urseni nr. 26 de la ora 10:00.Dintre subiectele incluse in program amintim prezentari legate de evenimente, privind utilizarea apei in caz de conflicte si proiecte educationale, privind apa si ... citește toată știrea