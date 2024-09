Rotary Cetate sustine cultura! Vaduva Vesela de Razvan Mazilu pe scena Operei Nationale Timisoara

Rotary Cetate Timisoara si-a coordonat efortul in a sustine realizarea unei noi premiere pe scena Operei Nationale Romane din Timisoara, in acest an rotarian, a unui spectacol care avea nevoie de acele tuse de eleganta si rafinament, de stralucire si opulenta, ca sa puna si mai mult in valoare vocile exceptionale ale artistilor timisoreni, sa asigure pachetul complet al unui eveniment incheiat la toti nasturii, ca pe marile scene ale lumii lirice."Sustinem cultura! Intre preocuparile noastre ... citește toată știrea