Rotary Club Timisoara organizeaza Promenada inimilor 2022, in Parcul copiilor Timisoara! Veniti!

Rotary Club Timisoara si Jarvis Musical Voices organizeaza traditionala Promenada a inimilor 2022, in 25 septembrie, de la ora 11.00, in Parcul copiilor, initiator fiind prof. univ. dr. Dan Gaita, medic specialist cardiolog."Promenada inimilor este o actiune desfasurata simultan la nivel national in orasele unde cluburile Rotary din District 2241 - Romania si Republica Moldova isi desfasoara activitatile si are loc si in Timisoara in Parcul copiilor, incepand cu ora 11. Scopul unei asemenea ... citeste toata stirea