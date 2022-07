Rotary Ripensis Timisoara - schimbare de mandat. Clubul s-a marit cu trei noi membri

Clubul Rotary Ripensis Timisoara s-a marit in acest an cu inca trei membri de vaza, din Timisoara. Este vorba de Darius Georgiu, vicepresedintele Camerei de Comert Industrie si Agricultura Timisoara, Gabriela Popovici si Laura Joos, care au devenit membri ai clubului.Joi, 29.06.2022, Victoria Duran i-a predat mandatul de presedinte, Laurei, iar pe aceasta cale ii ureaza un an linistit, guvernat de prietenie si plin de proiecte de impact!"Serveste pentru a schimba vieti! Cu acest gand am ... citeste toata stirea