Rotary Timisoara si Timotion si-au propus: "Burse de studiu in licee pentru copiii performanti la invatatura din mediul rural!"

Burse de studiu in licee din Timisoara, pentru copiii performanti la invatatura din mediul rural, care provin din familii mono-parentale, sau cu o situatie financiara precara.Asta si-a propus sa realizeze Rotary Club Timisoara prin participarea la editia Timotion din acest an. O misiune importanta, care ofera speranta pentru un viitor cu tineri cu potential si vizionari.Proiectul Performanta in satul banatean se desfasoara deja de mai multi ani, iar pana acum a venit in sprijinul a 11 copii. ... citeste toata stirea