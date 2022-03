Roxana Iliescu continua demersurile de demolare a garajelor din zona Zimbrului. Municipalitatea nu face nimic, astfel ca a apelat la Inspectoratul de Stat in Constructii

Roxana Iliescu, consilier local PRO Romania la Timisoara, continua demersurile de demolare a garajelor ilegale din zona Zimbrului - Titan - Enric Baader. Dupa ce in august a sesizat arhitectul sef - si a prezentat situatia si in plenul Consiliului Local - cu privire la aceasta problema, acum aceasta spune ca a fost nevoita sa apeleze la Inspectoratul Regional de Stat in Constructii, reprezentantii primariei nefacand niciun demers in directia dorita de cei 200 de cetateni cu care a discutat ... citeste toata stirea