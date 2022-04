Roxana Iliescu remarca "lasitate si disperare" in reactia primarului Dominic Fritz dupa perchezitia DNA

Vineri, 8 aprilie, procurorii DNA au facut perchezitii la Primaria Timisoara, fiind vizat inclusiv biroul viceprimarului Ruben Latcau. In urma acestui episod, primarul Dominic Fritz a avut o postare pe Facebook in care vorbea de "atacuri, minciuni si dezinformari" cu privire la subiectul "Colterm", cel in jurul caruia se presupune ca se fac cercetarile "in rem" ale DNA.Roxana Iliescu, consilier local PRO Romania, considera ca reactia primarului denota "lasitate si disperare", in conditiile in ... citeste toata stirea