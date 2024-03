Ruga pentru bolnavi, in Caras Severin. PS Lucian: "Ne rugam pentru cei rastigniti pe patul de spital!"

In saptamana a doua din Postul Pastilor 2024, au fost savarsite mai multe sfinte masluri de preotii Episcopiei Caransebesului in spitalele si azilele si orfelinatele din judetul Caras Severin.Intrucat anul acesta este declarat anul omagial al pastoratiei si ingrijirii bolnavilor, dar si anul comemorativ al tuturor sfintilor tamaduitori fara de arginti, in Eparhia Banatului Montan, se desfasoara programul ce consta in cercetarea tuturor persoanelor ce sunt in suferinta, din toate asezamintele ... citește toată știrea