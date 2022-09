Ruga revine la Timisoara, Banatica, o trista amintire

Dupa ce in 2021 Primaria Timisoara a unit Ruga Timisoarei si Ziua minoritatilor sub umbrela Festivalului Banatica, anul acesta soarele a rasarit in birourile autoritatilor locale, unde a fost luata decizia ca cele doua evenimente sa se desfasoare separat, fiecare pastrandu-si identitatea.Evenimentele dedicate Rugii vor incepe joi, 15 septembrie, atunci cand crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Iosif cel Nou de la Partos, fost mitropolit al Banatului si sarbatoresc al doilea hram al ... citeste toata stirea