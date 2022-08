Ruga Timisoarei, cu denumirea care a consacrat-o, revine in septembrie

Cele doua evenimente vor avea denumiri distincte, asa cum se intampla in anii trecuti. In 2021, Ruga Timisoarei si Ziua Minoritatilor s-au desfasurat sub umbrela Banatica, fapt ce a starnit indignarea mai multor banateni care tin la traditie.Pentru Ruga Timisoarei si Ziua Minoritatilor, Primaria Timisoara a alocat prin intermediul Agendei culturale suma de 250.000 de lei.Camelia Mingasson, directorul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, a declarat pentru Tion ca, anul acesta, ... citeste toata stirea