Rugaciune ecumenica pentru unitatea crestinilor, la Catedrala Unita Lugoj

In anul 1908 s-a celebrat pentru prima data "Octava pentru unitatea Bisericii", la initiativa reverendului anglican Paul Wattson (cunoscut si ca Parintele Lewis Thomas Wattson ori ca ,,avocat al ecumenismului"), acesta, in anul 1909, convertindu-se la catolicism. "Octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor" este celebrata incepand din anul 1968, in perioada 18-25 ianuarie, de catre bisericile crestine din intreaga lume.Prima celebrare a octavei in Romania a avut loc in anul 1964, iar la ... citeste toata stirea