Rugaciune pentru tinerii din Caras Severin, la inceputul anului 2022

Zeci de tineri, membri ai ATOR Banatul de Munte, s-au reunit, la sfarsitul saptamanii, in biserica inchinata Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil din Moniom din Resita, in cadrul unei prime seri duhovnicesti "Tinerete in Cuvant".Reuniunea tinerilor a avut in centrul sau Sfanta Liturghie, oficiata la miezul noptii, prilej cu care o parte dintre tinerii prezenti s-au reunit si in jurul Sfantului Potir, impartasindu-se cu Sfintele Taine.Seara a inceput cu citirea Canonului Sfintei ... citeste toata stirea