Rugi banatene in cinci sate, de Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Locuitorii din patru localitati ale estului judetului Timis se pregatesc sa organizeze traditionalele rugi banatene, de marea sarbatoare a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel.Acestea vor avea loc in zilele de 29 si 30 iunie in localitatile Jdioara, Herendesti, Salbagel, Jabar si Curtea.La Jdioara, evenimentul se va tine doar o zi, in 29 iunie, iar pe scena, de la orele 19, va urca cunoscutul solist Luci Duga Carasanu si interpreta Miruna Lazea.Si la Salbagel sunt tot doi solisti, dar ... citeste toata stirea