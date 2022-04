Rugile, reluate dupa doi ani de intrerupere

Cele mai mari manifestari de acest fel au loc la Belint, Lugojel, Costeiu si Hitias.La Lugojel, evenimentul va fi marcat in data de 25 aprilie, cu incepere de la orele 20, in a doua zi de Paste, si va avea protagonista formatia Doru Esaranu si invitatii sai, printre care si cunoscuta interpreta Otilia Duma.Pana atunci, edilii locali au facut ordine in zona Caminului Cultural si au reabilitat o parte din terenul de minifotbal, totul pentru ca localnicii si "goscii" sa se simta foarte bine. La ... citeste toata stirea