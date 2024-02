Seara magica! Cu patru victorii din ultimele cinci meciuri, CSM Lugoj trece pe locul trei in Divizia A1 la volei feminin, la egalitate cu ocupanta locului doi, Alba Blaj.In seara de sambata, 3 februarie 2024, CSM Lugoj a dovedit ca este o echipa mare, castigand in fata lui Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-16, 21-25, 25-19, 25-21)!Dincolo de miza revansei pentru eliminarea din Cupa, a fost o partida in care toate fetele noastre au fost la inaltime, iar Silvia Coman, trecuta in postura ... citeste toata stirea