Ruptura definitiva in Phoenix dupa ce Nicu Covaci a acceptat sa cante la nunta lui George Simion

Legendara trupa Phoenix va concerta, sambata seara, la nunta liderului AUR, George Simion. Gestul lui Nicu Covaci de a canta pentru controversatul politician extremist a starnit un val de nemultumire in randul fanilor Phoenix, care considera ca altele erau valorile formatiei care fugea din Romania comunista in 1977.Cel mai dur mesaj a venit de la Ioji Kappl, fostul basist al trupei, care a fost de acord sa revina in Phoenix pentru concertul aniversar 60 de ani.Kappl a transmis ca a rupt ... citeste toata stirea