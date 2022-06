Rusaliile negre. Deportarile banatenilor in Baragan

Baraganul anilor 50 a fost Siberia romaneasca, mai ales pentru banatenii care au fost luati din asternuturi in noaptea de Rusalii si in ziua marii sarbatori crestine. Abia in anul 1956 au avut voie sa revina acasa, in Banat.Abia se terminase razboiul, iar in iunie 1951 a fost pusa in miscare cea mai ampla actiune de deportare din istoria contemporana a Romaniei, dupa deportarea germanilor din Romania in Uniunea Sovietica, din ianuarie 1945, cand peste 70.000 de persoane, in special etnici ... citeste toata stirea