Ruschita, "orasul-fantoma" al minerilor din muntii Poiana Rusca, in paragina

Orasul minerilor, descoperit in urma cu sute de ani, in care mii de oameni lucrau in timpul comunismului in minele de fier, plumb si uraniu... a ajuns o localitate-fantoma. Ruschita, fosta localitate miniera din muntii Poiana Rusca, gazduieste acum mai putin de 400 de persoane, majoritatea varstnici.Rusca se intind pe teritoriile judetelor Hunedoara, Caras Severin si Timis si sunt cunoscuti pentru resursele minerale extrem de bogate.Cele mai vechi exploatari miniere au avut loc in secolul ... citeste toata stirea