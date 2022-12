Rusi prinsi in timp ce incercau sa intre in Romania folosind vize false, in Vama Moravita

Cei patru, trei barbati si o femeie, s-au prezentat in Vama Moravita, pe sensul de intrare in Romania, in 1 decembrie. Calatoreau cu un autoturism inmatriculat in Polonia, iar la control au prezentat pasapoarte rusesti in care veau aplicate autocolante de viza ce purtau insemnele autoritatilor din Italia."Existand suspiciuni cu privire la conditiile de forma si fond ale autocolantelor de viza aplicate in pasapoarte, s-a procedat la verificarea amanuntita a acestora cu ajutorul mijloacelor ... citeste toata stirea