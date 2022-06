Rusoaica Regina, la festivalul Refugiatilor din Timisoara: "Am trait toate fazele. Si rusinea, si frustrarea"

Regina Damian s-a nascut in Turkmenistan, insa la varsta de sase ani s-a mutat in Rusia, iar din 2017 s-a stabilit in Timisoara, cerand legal drept de sedere de la Inspectoratul General de Imigrari. Cea de-a sasea editie a Timisoara Refugee Festival de la Timisoara s-a deschis cu o instalatie inedita in Piata Libertatii, care i-a apartinut artistei rusoaice Regina Damian: o masina incarcata cu tot ce are nevoie o persoana care afla ca intr-o ora trebuie sa-si paraseasca tara.GALERIE FOTO - ... citeste toata stirea