Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, in colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Timis, a desfasurat, in perioada 23.10.2023-30.10.2023, o actiune de inspectare privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale.Acestea sunt referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto (lucratori mobili), a legislatiei si a directivelor europene ce vizeaza ... citeste toata stirea