S-a actionat, si in noaptea de duminica spre luni, cu utilaje pentru imprastierea materialului antiderapant prin Timisoara

Reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara transmit ca, in noaptea de duminica spre luni, echipajele firmei Brantner au continuat actiunile de imprastiere a materialului antiderapant. Actiunile s-au concentrat pe zona centrala, pe cele mai importante artere, dar si in statiile de transport in comun."S-a actionat azi-noapte, de la ora 24, cu 5 utilaje in oras pentru a imprastia material antiderapant, pe o suprafata de 561.438 mp. S-au folosit 56 de tone de material antiderapant pe caile ... citeste toata stirea