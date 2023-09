Consiliul Local a fost chemat sa voteze in sedinta ordinara din data de 30 august aprobarea proiectului de hotarare privind schimbarea denumirii institutiei publice lugojene aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj in Casa de Cultura "Traian Grozavescu" Lugoj.Originile Casei de Cultura a Municipiului Lugoj dateaza inca din 1855, an in care a fost infiintata Casina Romana, prima forma organizata de raspandire a culturii in mediul lugojean, prin care s-a urmarit emanciparea ... citeste toata stirea