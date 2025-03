S-a dat startul inscrierilor la Timotion 11. Vor fi 9 curse pentru toate varstele

Fundatia Comunitara Timisoara si Clubul Sportiv Alergotura, co-organizatorii evenimentului Timotion, au dat startul inscrierilor si donatiilor la editia cu numarul 11, care va avea loc in 11 mai 2025, in Piata Iancu Huniade din Timisoara. Timotion este o sarbatoare a comunitatii, in care miscarea in alergare sau pe roti, se combina cu spiritul filantropic pentru a incuraja solidaritatea si un stil de viata sanatos. "Toti pentru 1, 1 pentru toti!" este motto-ul editiei cu numarul 11.In acest ... citește toată știrea