Muzeul Apei de pe Calea Urseni a fost transformat, dintr-un obiectiv reabilitat de patrimoniu, intr-un loc viu, ce va spune vizitatorilor sai povestea apei si va gazdui numeroase activitati culturale si educationale, de la ateliere pana la expozitii, concerte si spectacole new media art.Proiectul este derulat de Fundatia Aquatim, ca parte din Programul cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023"."Avem un spatiu extraordinar, care are o arhitectura Seccesion, ... citeste toata stirea