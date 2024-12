S-a deschis sezonul bubuielilor. ITM Timis face verificari la vanzatorii de articole pirotehnice

In perioada 10.12.2024 -05.01.2025, Inspectoratul Teritorial de Munca Timis desfasoara o actiune de control pentru verificarea modului in care se respecta prevederile legale la comercializarea si depozitarea/pastrarea articolelor pirotehnice ale carei obiective sunt: identificarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de comercializare si depozitare/pastrare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale in vigoare; eliminarea neconformitatilor ... citește toată știrea