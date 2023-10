La Timisoara este in desfasurare Festivalul International de Magie "Time for Magic", care aduna crema iluzionismului mondial in orasul de pe Bega. Nu degeaba se spune ca, in aceste zile, Timisoara s-a transformat in Capitala Europeana a Magiei.Ieri, organizatorii au surprins publicul timisorean cu evenimente outdoor, unde cei interesati au putut interactiona direct cu magicienii, devenind partasi numerelor perfect executate. Timp de 3 ore, celebrul Johannes si magicianul Abel au impartit ... citeste toata stirea