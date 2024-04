S-a gasit proiectant pentru parcarea din spatele magazinului Bega

Licitatia pentru proiectarea noii parcari multinivel din cartierul Cetate, din spatele magazinului Bega a fost finalizata cu succes. Timisorenii care se deplaseaza pana in centru pentru a rezolva probleme punctuale sau pentru a se intalni cu cei apropiati vor beneficia de aproximativ 250 de locuri de parcare in urma acestui proiect. Parcarea include un sistem inteligent de monitorizare prin care utilizatorii pot evita timpul pierdut in cautarea unui loc de parcare liber."Povestea terenului ... citește toată știrea