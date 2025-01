S-a intors iarna in Banat

Peste 950 de tone de antiderapant au fost folosite noaptea trecuta de cele 130 de autoutilaje care s-au aflat pe drumurile nationale si autostrazile din zona de vest.Activitatea cea mai intensa a fost in judetul Caras Severin, unde au actionat 40 de utilaje cu lama si raspanditor si au folosit peste 350 de tone de antiderapant. In judetul Timis, pe drumurile nationale, au intervenit 33 de utilaje, cu 175 tone antiderapant. Pe drumurile nationale din judetul Arad, au fost in actiune 17 utilaje ... citește toată știrea