"S-a mai prabusit un mit. Cel al neamtului serios si responsabil". Fritz, criticat pentru ca nu purta masca in timp ce mai multi elevi erau obligati sa o poarte

Incepand de miercuri, 9 martie, masca sanitara nu mai este obligatori nici in spatiile deschise, nici in cele deschise. Cu toate acestea, purtarea ei este inca recomandata. Joi, 10 martie, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a facut o vizita elevilor de la Scoala Gimnaziala nr. 6. In fotografiile postate pe Facebook se observa ca toti elevii purtau masca, insa nu si edilul. Acest lucru a atras critici, chiar Flavius Cioca, directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, acuzandu-l pe Fritz de ... citeste toata stirea