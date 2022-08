S-a pierdut o viata, s-au salvat trei! Prelevare de cord, ficat, rinichi si cornee, la Spitalul Judetean Timisoara

In data de 31.08.2022, la ora 03:00, s-a spus "Da!" pentru viata! In Blocul Operator 2 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara, a avut o noua prelevare de organe, miercuri 31 august, de la "un suflet mult prea tanar care s-a stins mult prea devreme", a informat Spitalul Judetean Timisoara.In 2022, a fost prelevarea cu nr. 61 la nivel national, iar in ceea ce priveste cordul, a fost cu nr. 3.Echipa ATI a Spitalului Judetean Timisoara, alaturi de coordonatorul de ... citeste toata stirea