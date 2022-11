S-a stins din viata istoricul Heinrich Lay, Cetatean de Onoare al Lugojului

A trecut in eternitate un istoric de seama al Lugojului. Profesorul Heinrich Lay (foto stanga) s-a stins din viata la 29 octombrie 2022 la Toging am Inn, in Germania.Heinrich Lay s-a nascut la 5 iulie 1928, in comuna timiseana Sanandrei. Dupa ce a absolvit cursurile Facultatii de Istorie "V. Babes" din Cluj Napoca, din anul 1956 a devenit profesor la Scoala Medie Germana Nr. 4 din Lugoj, actuala Scoala Nr. 6 "Anisoara Odeanu", care si-a pastrat sectia cu predare in limba germana.Practic, si-a ... citeste toata stirea