S-au aprins doua focare de COVID la Timisoara, in ultimele ore. Avem 242 de noi infectari cu coronavirus in Timis si un singur deces

TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 242 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 1796 teste, din care 931 teste rapide, si 1 deces.In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 5,91 la mie. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 22 sunt copii.Avem 2 focare active de COVID in TimisMaternitatea Bega - 6 cazuri confirmateSpitalul Judetean Timisoara Sectia Ortopedie - 4 ... citeste toata stirea