S-au deblocat lucrarile la Podul de Fier! Primarul Lugojului a clarificat situatia cu constructorul

Primarul Calin Dobra a participat marti, 19 noiembrie, la o intrunire a tuturor factorilor implicati in proiectul de reabilitare a Podului de Fier, simbol arhitectural al Lugojului, inaugurat cu peste 120 de ani in urma.Dincolo de valoarea simbolica, podul ramane pana in ziua de azi o importanta artera rutiera care leaga Lugojul Roman de Lugojul German. De aceea, reabilitarea sa este esentiala pentru traficul rutier din municipiul de pe Timis.Dupa cum se stie, firma Ebens Blue Bau, ... citește toată știrea