Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza in perioada 20-23 aprilie la Expo Arad, Targul Primaverii si targul Confort Construct & Instal.Cele doua evenimente sunt organizate in parteneriat cu Consiliul Judetean Arad si reunesc aproximativ 120 de firme care expun in cele trei pavilioane si spatiile exterioare de la Expo Arad.Targul Primaverii, un eveniment asteptat de aradeni, vine cu o oferta bogata de flori, amenajari peisagistice, articole pentru gradinarit, ... citeste toata stirea