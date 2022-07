S-au dublat cazurile de COVID-19 la Timisoara si in Timis, in ultima saptamana

TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul COVID-19 in Timis, care indica 658 noi cazuri de imbolnavire cu SARS CoV-2 in intervalul 4-10 iulie 2022, fata de 326 cati au fost depistati in saptamana trecuta. Dintre cei 658 persoane depistate cu COVID-19, 44 sunt copii.Au fost facute 3.707 de teste din care 2.465 teste rapide teste. A fost inregistrat si un deces.La nivel national s-au inregistrat 14.943 de cazuri noi de coronavirus si 33 de ... citeste toata stirea