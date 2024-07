S-au finalizat lucrarile de restaurare si conservare a Domunului Romano Catolic din Piata Unirii

Episcopia Romano-Catolica din Timisoara anuta finalizarea proiectului de renovare, conservare, reabilitare a cladirii catedralei din Piata Unirii, cat si a imprejmuirii, in vederea integrarii in circuitul turistic national si international.Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea atractivitatii in randul vizitatorilor Catedralei Romano-Catolice Timisoara, cunoscuta si sub numele de Domul Romano-Catolic "Sf. Gheorghe", prin promovarea patrimoniului reabilitat, conservat si restaurat ... citește toată știrea